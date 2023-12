Pisa-Ergebnisse „Die Bildungskrise ist unser größtes Standortrisiko“

Dabei zieht sich das Desaster von der Kita bis zum Berufsabschluss. Fast 50.000 junge Menschen verlassen die Schule, ohne überhaupt einen Hauptschulabschluss zu haben, mehr als 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Kann sich Deutschland solche Rekorde leisten?

Sicher nicht. Deutschland ist ja zurecht stolz auf sein duales Berufsausbildungssystem, das den jungen Leuten gerade auch in der Breite eine gute Möglichkeit zur Qualifikation gibt – aber das gelingt offensichtlich immer weniger, wenn rund 18 Prozent der jungen Erwachsenen keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben. Wir schaffen es also gerade nicht, die Jugendlichen an eine gute Qualifikation heranzuführen. Das ist eine Realität, die sich auch am Arbeitsmarkt und in der Arbeitslosenquote widerspiegelt.