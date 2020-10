Pkw-Maut Hat Andreas Scheuer gelogen?

Es ist ja nicht so, also wisse Andreas Scheuer nicht doch noch zu überraschen. Am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, will der Verkehrsminister im Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Maut-Debakels beitragen. Bislang gab sich der CSU-Politiker stets selbstbewusst: Er habe sich nichts vorzuwerfen.