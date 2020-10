Pkw-Maut Hat Andreas Scheuer gelogen?

Der Verkehrsminister muss bei diesem Vorgehen jedoch in Kauf nehmen, dass er dem Image des Staats als verlässlicher Vertragspartner so ganz nebenbei ordentlich einen mitgibt. Für eine Bundesregierung, die auch künftig nicht alles gleich verstaatlichen will, und da, wo es sinnvoll erscheint, auf die Fähigkeiten und Effizienz von privaten Unternehmen setzt, kann das Maut-Debakel rufschädigend sein. Bei mittelständischen Unternehmerinnen oder Managern von Dax-Konzernen entsteht durch die politische Aufarbeitung in letzter Konsequenz der Eindruck: Finger weg von Ausschreibungen des Bundes – vor allem, wenn sie aus dem Verkehrsministerium kommen.



Mehr zum Thema: Als Maut-Minister wird Andreas Scheuer wohl irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen. Dabei kämpft er noch an ganz anderen Fronten.