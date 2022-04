Pläne der Bundesregierung Anti-Geldwäsche-Einheit FIU soll reformiert werden

Die Reform der FIU ist notwendig, weil sie als wesentliche Schwachstelle im hiesigen System der Geldwäschebekämpfung gilt. In diesem System hat sie eine zentrale Aufgabe: Sie fungiert als eine Art Sortiermaschine für Geldwäscheverdachtsmeldungen. So erhält sie diese Meldungen unter anderem von den Banken, analysiert diese erstmalig und reicht die belastbaren Verfahren an die Polizei und Staatsanwaltschaften weiter. In zahlreichen Fällen hat die FIU die Meldungen aber zu spät oder nur mangelhaft aufbereitet an die Ermittler abgegeben.