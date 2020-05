Pläne der Bundesregierung Corona-Reisewarnung soll für 31 Länder wegfallen

Die Aufhebung der Reisewarnung soll nun gerade rechtzeitig vor der Ferienzeit das Startsignal für grenzüberschreitenden Sommerurlaub in Europa geben. Man lasse sich dabei von dem Gedanken leiten, „dass die Wiederbelebung des Tourismus wichtig ist sowohl für Reisende und die deutsche Reisewirtschaft als auch für die wirtschaftliche Stabilität in den jeweiligen Zielländern“, heißt es in dem schon weitgehend abgestimmten Entwurf aus dem Auswärtigen Amt.

Erste Reaktionen in der Finanzwelt waren bereits zu erkenne: Die Aussicht auf die Aufhebung von Reisewarnungen für europäische Länder ließ Anleger bei Aktien aus der Tourismusbranche zugreifen. Vor allem Anteilsscheine des Reisekonzerns Tui waren infolge der Nachricht gefragt. Tui-Aktien legten zum Handelsauftakt in Frankfurt bis zu 21,8 Prozent zu. Die in London gelisteten Tui-Papiere schossen zeitweise sogar knapp 40 Prozent in die Höhe. Der entsprechende europäische Branchenindex notierte 6,5 Prozent fester.