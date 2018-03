Pläne der Bundesregierung: Sozialverbände lehnen kostenlosen Nahverkehr ab

Das wiederum ging manchen nicht weit genug: „Nun soll es mit dem kostenlosen Nahverkehr doch nicht so gemeint gewesen sein, wie es in einem Brief an EU-Kommissar Karmenu Vella schwarz auf weiß steht“, sagte Philipp Kosok vom ökologischen Verkehrsclub (VCD). „Für uns ist das nicht weit genug gedacht“, sagte auch Ansgar Hinz, Chef des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE).