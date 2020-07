Pläne der Flugsicherung „Das verstößt gegen die Bundeshaushaltsordnung“

So war etwa die Umsatzrendite im Drittgeschäft in zwei der vergangen vier Jahre negativ. „Die DFS braucht kein internationales Standbein, bei dem sie mit vielen Millionen Euro Steuergeldern ins Risiko geht“, sagt Kindler. Die Flugsicherheit in Deutschland sichere und verbessere man am besten in Deutschland.



Die Flugsicherung selbst erklärt die geringen bis negativen Renditen der vergangenen Jahre mit Investitionen in den Aufbau des neuen Geschäftsfeldes sowie Unterstützungsleistungen für den Betrieb von Drohnen. Die Flugsicherung sammle auch im Drittgeschäft „wertvolle Erfahrungen, die sie im Kerngeschäft nutzen kann“, heißt es in einer Stellungnahme für die WirtschaftsWoche. Zudem sorgten die Aktivitäten im Ausland zu einer Entlastung der Gebühren für Luftraumnutzer in Deutschland.