Plagiatsaffäre Die Entzauberung der Annalena Baerbock

Die prompte Empörung der Grünen über einen angeblichen „Rufmord“ an ihrer Spitzenkandidatin ist nicht nur völlig unverhältnismäßig – sie zeigt auch, dass zumindest das Umfeld von Baerbock immer noch nicht begriffen hat, was es bedeutet, dass sich ihr Idol gerade als Regierungschefin der größten Industrienation Europas zur Wahl stellt. Da werden – übrigens an Männer wie Frauen gleichermaßen – nun einmal ganz andere Maßstäbe angelegt als bei Wahlen auf grünen Parteitagen. Dort sorgte schon ihr Ausruf „ich bin nicht die Frau an Roberts Seite“ für Jubelstürme. Aber die Mehrheit der Deutschen verlangt von einer künftigen Kanzlerin zu Recht ganz andere Eigenschaften und Fähigkeiten als flotte Sprüche oder das gekonnte Ausspielen der Frauenkarte. Zum Beispiel Redlichkeit, Erfahrung und Führungsstärke – so wie man es von Angela Merkel gewohnt ist.