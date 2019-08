Plagiatsvorwurf: Grünen-Landesvorsitzende Garben verkündet sofortigen Amtsverzicht

Halle Die sachsen-anhaltische Grünen-Landesvorsitzende Britta-Heide Garben ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. „Ich habe mich für den klaren persönlichen Schritt entschieden, heute mit sofortiger Wirkung mein Amt als Landesvorsitzende zur Verfügung zu stellen“, hieß es am Mittwoch in einer über Twitter verbreiteten Erklärung Garbens. Sie wolle nicht weiter von der „wichtigen bündnisgrünen Arbeit in Sachsen-Anhalt ablenken“. „Ich bedauere aufrichtig meine Fehler beim Verfassen meiner Blogtexte und bitte euch alle nochmals um Entschuldigung.“