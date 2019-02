 Plagiatsvorwurf: Uni entzieht CDU-Bundestagsabgeordneten den Doktortitel

Dem Präsidiumsbeschluss ging ein Verfahren zu Plagiatsvorwürfen voran – ein Gremium hatte am Ende empfohlen, den Doktortitel abzuerkennen. „Frank Steffel wird vorgeworfen, dass er in seiner Arbeit an zahlreichen Stellen wörtliche oder fast wörtliche Übernahmen in erheblichem Umfang nicht als solche gekennzeichnet hat“, hieß es in der Mitteilung der Hochschule.