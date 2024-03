Pleiten drohen „Wenn die Klinik auf dem Land schließt, fühlen sich die Menschen abgehängt“

In der Insolvenz ist Ihre Aufgabe, treuhänderisch die Geschäfte zu ordnen und einen Investor zu suchen. Welche Situation finden Sie meist vor?

Zunächst sind die Befürchtungen groß, Patienten und Mitarbeitende zu verlieren. Aber in fast allen Fällen ist das Gegenteil der Fall. Die emotionale Bindung ans Krankenhaus stärkt den Zusammenhalt. In der Insolvenz können dann viele längst überfällige Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Die Häuser gehen gestärkt aus dem Insolvenzverfahren. Das ist die eine Seite. Aber wir beobachten auf Seiten der Krankenkassen eine wachsende Unzufriedenheit, wenn wir ein Krankenhaus erhalten können. Anscheinend ist der Erhalt kleinerer Krankenhäuser nicht gewollt, selbst dort, wo sie im ländlichen Raum versorgungsnotwendig sind. In der Politik ist die Reaktion diplomatischer, aber nicht besser. Auch hier passt eine Schließung wohl eher ins Konzept als die Standortsicherung.