Pleitewelle im Gesundheitssektor Das verlorene Jahr für die Hospitäler – und für Kranke im Land

Und so brechen in einem weiteren Sektor in Deutschland konfliktreiche Monate an. Nicht nur Krankenhaus-Geschäftsführer könnten in diesem Umfeld kaum mehr planen oder in bessere Versorgung investieren, klagt Gaß. Auch die Patienten würden verunsichert, wenn Leistungen mancherorts zurückgefahren würden. Es gehe nicht anders: „Es ist noch keine Besserung in Sicht.“