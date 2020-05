Plug-in-Hybride Warum ein Umweltverband Kaufprämien an Verbrauchsdaten koppeln will

Das Problem jedoch: Viele Kunden nutzen ihren Plug-in nicht so umweltbewusst, wie sich das Politik und Autobauer vorstellen, fahren also kaum elektrisch.



Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), fordert daher, die staatliche Förderung an den realen Verbrauch zu knüpfen. Jegliche Art von Kaufbeihilfen oder anderen Vergünstigungen dürfe nur dann gewährt werden, so Hilgenberg, „wenn die Käufer nachweisen, dass sie ihr Fahrzeug zum weitaus überwiegenden Teil elektrisch betrieben haben“. Der Anteil müsse mindestens 70 bis 80 Prozent betragen. Technisch ließe sich das problemlos über den Bordcomputer nachweisen. Beihilfen würden dann erst im Nachgang ausgezahlt, so Hilgenberg.