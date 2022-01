Pockenimpfung „Impfgegner mussten mit Gefängnisstrafen rechnen“

Etwa beim Thema Impfpflicht, die gab es in Deutschland auch schon mal. Der Reichstag unter Bismarck beschloss 1874 die Pflicht zur Pockenimpfung. Was hat das Gesetz gebracht?

In den wenigen Jahren zuvor starben in Deutschland etwa 150.000 Menschen an den Pocken. Nach der Einführung der Impfpflicht wurde Deutschland eine weitgehend pockenfreie Zone mit einer Todesrate von unter 0,005 Prozent. Und ein Vorbild in Europa. Frankreich erließ erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Impfpflicht; unter anderem war Napoleon ein Gegner des Impfzwangs. In Deutschland stieg die Impfquote nach 1874 von etwa zwei Drittel auf zeitweise neunzig Prozent.