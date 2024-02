Laut gemeinsamer Mitteilung der beiden Hochschulen störten propalästinensische Aktivisten eine Podiumsdiskussion zum Thema „Constitutional Challenges - Judging in a Constitutional Democracy” so massiv, dass diese abgebrochen werden musste. Zur Veranstaltung waren internationale aktive und ehemalige Richter geladen worden, darunter auch Daphne Barak-Erez, Professorin und Richterin am israelischen Verfassungsgericht.