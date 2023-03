Poker um Intel-Ansiedlung in Magdeburg „Wir müssen mehr Subventionen auf den Tisch legen, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen“

Nicht alle Experten sind von dem Projekt so überzeugt wie Sie. Der Ökonom Oliver Holtemöller, Vizechef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, formulierte gerade spitz: „Niemand steht Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen“. Und im „Spiegel“ sagte er kürzlich, die Struktur sei für so ein Gigaprojekt zu schwach, dazu gebe es Rassismus. Ignorieren Sie diese Probleme?

Bei allem Respekt vor der unabhängigen Wissenschaft und ihren Leistungen muss ich sagen: Das ist Stammtischniveau. Die Aussagen beruhen auch nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ohne Zweifel gibt es Herausforderungen, aber ich lebe beispielsweise gewiss nicht in einem Land, dass in weiten Teilen ausländerfeindlich ist. Intel hat europaweit 80 potenzielle Standorte geprüft und sich für Magdeburg entschieden – ganz bewusst und selbstverständlich auch zurecht.