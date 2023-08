Politik: DIW-Chef Fratzscher mit Lob und Kritik für Sechs-Punkte-Plan der SPD

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 geschrumpft und hatte im Frühjahr nur stagniert. Viele Fachleute erwarten sogar für das Gesamtjahr 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Das wichtigste Konjunkturbarometer, der Ifo-Geschäftsklimaindex, sank im August zum vierten Mal in Folge und signalisiert damit, dass Deutschland wieder in die Rezession rutschen könnte. Die Ampel-Koalition will hier gegensteuern.