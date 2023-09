Politik: Insider: Bund und Länder ohne Einigung über Kosten für Geflüchtete

Am Montag habe die Bundesregierung den Ländern allerdings eine deutliche Reduzierung der Bundeshilfen für die Kosten im Jahr 2024 angekündigt, hieß es in Teilnehmerkreisen. In einer Videoschalte sei den Ländern gesagt worden, dass der Bund ihnen und den Kommunen statt mit 3,75 Milliarden Euro wie 2023 im kommenden Jahr nur noch mit maximal 1,7 Milliarden Euro helfen wolle. Dies sei angesichts der steigenden Zahl von Geflüchteten und der Belastungen in den Kommunen bei den Ländern auf großes Unverständnis gestoßen und als inakzeptabel bewertet worden.