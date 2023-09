Politik: Umfrage: Deutsche sehen Inflation und Migration als wichtige Themen

Die Bekämpfung der Inflation treibt einer Umfrage zufolge so viele Menschen in Deutschland um wie kein anderes politisches Thema. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ gaben 58 Prozent an, dass dies eine der wichtigsten Aufgaben sei, die die Bundesregierung anpacken müsse. Auf den Plätzen zwei und drei lagen die Sicherung der Rente (56 Prozent) und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (54 Prozent).