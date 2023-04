Politiker Boris Palmer sorgt mit „Judenstern”-Äußerung für Aufregung

29. April 2023 | Quelle: dpa

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Eine verbale Auseinandersetzung von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main sorgt für Aufsehen. Palmer hatte am Freitag vor einem Gebäude der Goethe-Universität zu Art und Weise seiner Verwendung des „N-Wortes” Stellung bezogen. Er wurde daraufhin mit „Nazis raus”-Rufen konfrontiert.