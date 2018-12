Politiker im Aufsichtsrat Blackrock braucht Friedrich Merz nicht mehr

Blackrock hat in der Lobbyarbeit auch effektivere Mittel, um Ziele durchzusetzen, als die Arbeit von Merz. 2015 wurde von der EU ein Fünfjahresplan zur stärkeren Umsetzung der Kapitalmarktunion veröffentlicht. Auch BlackRock schaltete sich in die Diskussionen ein, vor allem die Aussicht, einen europaweiten Pensionsfonds zu schaffen, der bis zu 2,1 Billionen Euro verwalten könnte, elektrisierte den Vermögensverwaltungs-Riesen, der sich gleich für eine stärkere grenzüberschreitende Altersvorsorge stark machte.



Gute Kontakte in die Politik dürften allerdings eine Rolle gespielt haben, als Blackrock im September überraschend in die „Climate Finance Partnership“ eingebunden wurde. Auf der Climate Week in New York wurde bekannt, das in einen Klimafonds Regierungen und Stiftungen einzahlen sollen, der von Blackrock gemanagt werden soll. „Die Partnerschaft mit Blackrock als einem der führenden Vermögensverwalter weltweit sendet ein starkes Signal an institutionelle Investoren und die mittelbar dahinterstehenden privaten Kleininvestoren“, teilte das Bundesumweltministerium der WirtschaftsWoche mit. Für Deutschland bearbeitet das Thema Umweltstaatssekretär Jochen Falsbarth eingespannt. Das wird ihm nicht geschadet haben – wenn Merz den CDU-Parteivorsitz übernimmt, wird bei Blackrock eine Stelle frei.