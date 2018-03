Die Schönrederei des Koalitionsvertrages durch Altmeier ("alle in der CDU zufrieden") mutete jedenfalls eher bizarr an angesichts des stetig wachsenden Unmuts der Parteibasis. Es brodelt schon seit mehr als zwei Jahren in der Union – und zwar nicht, weil man vergeblich auf die Kindergelderhöhung wartete. Der Hauptgrund ist und bleibt: die anhaltende Konzeptionslosigkeit Merkels und der Bundesregierung in Zuwanderungsfragen. Dazu kommt das Empfinden, dass in der Partei keine politische Position, für die die konservative und ordoliberale Union einst stand, mehr wirklich heilig ist. Der Koalitionsvertrag bestätigt überdeutlich beides. Nun wissen die CDU-Mitglieder, dass außer dem Kanzleramt, alles zur Disposition steht, was sie selbst dazu veranlasst, allmonatlich den "Mindestbeitrag" von sechs Euro zu entrichten oder Wahlplakate zu kleben.