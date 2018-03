Politischer Aschermittwoch: Scholz' 35-minütige GroKo-Dauerwerbesendung im Bierzelt

In Europa müsse es in den kommenden Jahren um die wirklich wichtigen Dinge gehen. Die Chance, die die Wahl des Europa-Reformers Emmanuel Macron in Frankreich bietet, dürfe man nicht verstreichen lassen. „Jetzt ist das Zeitfenster, und nicht in fünf oder in zehn Jahren, vielleicht gibt es dann gar keins mehr“, sagt Scholz. „Jetzt müssen wir handeln.“ Auf Attacken in Richtung der politischen Gegner wartet man bei Scholz vergeblich. Klar, die CSU könnte sich Hamburg beim sozialen Wohnungsbau mal als Beispiel nehmen. Aber ansonsten bleibt er relativ zahm.