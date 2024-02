Dabei ist es eigentlich ein politischer Aschermittwoch in außenpolitisch ernsten und innenpolitisch angespannten Zeiten - wie dieser Vormittag auch noch zeigen wird. Einerseits der andauernde Krieg in der Ukraine, der Krieg in Nahost und die Sorge vor einer Schwächung der Nato bei einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Andererseits die aufgeheizte Stimmung im Land, mit Bauernprotesten gegen die Ampel-Regierung und Massenkundgebungen gegen Rechtsextremismus und die AfD. Ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam hat die Republik aufgewühlt. Groß ist die Sorge vor einem Erstarken der AfD bei der Europawahl und den drei Ost-Landtagswahlen in diesem Jahr.