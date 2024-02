Politischer Aschermittwoch Wagenknecht: Ampel „gefährlichste Regierung in Europa”

14. Februar 2024 | Quelle: dpa

«Ich frage mich, für wie blöd halten die uns eigentlich?», fragt Sahra Wagenknecht beim Politischen Aschermittwoch in Richtung der Ampel. Bild: Bild: dpa

Parteigründerin Sahra Wagenknecht hat die Bundesregierung wegen der Ausgaben für Rüstung und der Waffenhilfen für die Ukraine scharf attackiert. Sie habe die Ampel-Koalition bereits als dümmste Regierung in Europa bezeichnet, sagte Wagenknecht beim politischen Aschermittwoch in Passau. Doch müsse sie ergänzen: „Wir haben auch die gefährlichste Regierung in Europa, und auch das ist etwas, was so nicht weitergehen darf.”