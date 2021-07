Politischer Dauerbrenner Wahlkampf ums Tempolimit – „Fetisch“ oder wichtig fürs Klima?

Scheuer sagte: „Wir wollen den Kommunen mehr Handlungsspielräume für Erprobungen geben und haben das Einrichten von Tempo-30-Zonen an Gefahrenstellen oder in Wohngebieten schon längst erleichtert. Aber ein generelles, flächendeckendes Tempo 30 in Innenstädten ist mir zu pauschal.“ Es könne nicht zielführend sein, wenn ein Gemeinderat sage, er wolle überall Tempo 30 machen. „Weil wir eben auch für den überregionalen Durchgangsverkehr einen guten Verkehrsfluss brauchen.“



Mehr zum Thema: Deutschland diskutiert wie schon so oft über das Tempolimit. Die deutsche Autoindustrie rechnet schon mit dem Tempolimit nach der Wahl. Anders als früher sieht sie darin keine fundamentale Bedrohung ihres Geschäfts mehr.