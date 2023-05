Polizei Habecks Wahlkreisbüro bekommt Brief mit Pulver

25. Mai 2023 | Quelle: dpa

Im seinem Wahlkreisbüro in Flensburg ist ein Umschlag mit weißem Pulver eingegangen: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Bild: Bild: dpa

Wegen eines an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) adressierten Umschlags mit einem unbekannten weißen Pulver ist ein Polizeirevier in Flensburg geräumt worden. Ein Bürger habe den zuvor in Habecks Wahlkreisbüro eingegangen Briefumschlag am Mittwoch auf der Wache abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des verdächtigen Inhalts habe die Polizei die Feuerwehr gerufen. Es folgte ein aufwendiger Einsatz, der demnach erst nach knapp drei Stunden beendet wurde. Zu Schaden gekommen sei nach vorläufigem Stand niemand.