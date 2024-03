Polizei Merz fordert Einsatz moderner Technik gegen Extremisten

10. März 2024 | Quelle: dpa

Friedrich Merz fordert einen umfangreicheren Einsatz moderner Technik bei den Ermittlungsbehörden. Bild: Bild: dpa

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat eine stärkere Nutzung moderner Technik beim Vorgehen gegen Extremisten gefordert. In einer Mail an seine Anhänger schrieb Merz am Sonntag mit Hinweis auf die Unterstützer-Demonstration in Berlin für ehemalige RAF-Terroristen am Samstag, leider dürfe bisher in Deutschland Gesichtserkennungssoftware gegen die Straftäter dieser Szene nur sehr begrenzt eingesetzt werden. Das gelte auch für moderne, KI-gesteuerte Software zur Erkennung von Körperbewegungen und Körperhaltungen, die auch vermummte Straftäter überführen könnte.