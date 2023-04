Polizei Proteste zum 1. Mai in Berlin: Flaschenwürfe auf Polizei

01. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Berliner Polizei nimmt bei einer Demonstration in Berlin-Kreuzberg eine Teilnehmerin in Gewahrsam. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) – In der Nacht zum 1. Mai ist es in Berlin-Kreuzberg zu Angriffen von Demonstranten auf Polizisten gekommen. Bei einer linken Frauen-Demonstration gestern Abend warfen Teilnehmer Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei, wie ein dpa-Fotograf und die Polizei berichteten. Auch ein Stein wurde demnach Richtung Polizei geworfen. Polizisten am Rande der Demonstration seien immer wieder mit Schlägen und Tritten angegangen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Mindestens eine Frau wurde festgenommen.