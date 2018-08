Polizeieinsatz gegen ZDF-Team: Der Pegida-Vorfall belastet die schwarz-rote Koalition in Sachsen

BerlinDie Festsetzung eines ZDF-Filmteams am Rande einer Pegida-Demonstration in Dresden belastet die schwarz-rote Koalition in Sachsen. Der SPD-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig forderte am Freitag Konsequenzen und griff Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) frontal an.