Die Polizei setzte am Donnerstagvormittag Kräne und spezielle Höheninterventionsteams ein, um die Aktivisten zu vertreiben. Mindestens vier Personen hatten sich am Morgen noch in den Bäumen aufgehalten. Die Spezialkräfte wurden mit einem Kranausleger über die Baumwipfel gehoben und seilten sich von dort aus an einem Seil hängend auf Höhe der Baumbesetzer ab. „Das höchste Gebilde im Einsatzraum, der "Highpod", ist geräumt”, twitterte die Polizei am Mittag. „Die Kollegen der Höhenintervention haben alle Personen sicher zurück auf den Boden gebracht.”