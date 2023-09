Polizeieinsatz Rechtsextremistisches Konzert in Dresden aufgelöst

17. September 2023 | Quelle: dpa

Rund 300 Polizisten und Polizistinnen waren im Dresden im Einsatz. Bild: Bild: dpa

Die Polizei hat in Dresden ein rechtsextremistisches Konzert aufgelöst. Die Beamten hätten am Samstag einen Hinweis auf das Event bekommen, teilte die Polizei in der mit. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte verhindert, dass Live-Musik gespielt wird, die der rechtsextremen Szene zugeordnet wird.