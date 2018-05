Polizeiliche Kriminalstatistik: Trotz Rückgang bei Kriminalität gibt es laut Seehofer keine Entwarnung

Seehofer kündigte an, er wolle die Videoüberwachung an Brennpunkten ausbauen, das Förderprogramm für Schutzvorkehrungen gegen Wohnungseinbrüche ausweiten und neue Befugnisse für die Polizei in der digitalen Welt schaffen. Noch immer gebe es rechtsfreie Räume in Deutschland, in denen nicht das Notwendige und Mögliche für die Sicherheit getan werde, bemängelte er.