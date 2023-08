Populismus ohne Widerspruch Die AfD zieht die „Altparteien“ jetzt schon ab – zumindest auf TikTok

Es ist also vor allem die AfD, die junge Wähler und die von morgen dort anspricht, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten: Auf TikTok. Zwar liegt Facebook laut der Analyse der Intermate Group insgesamt noch immer an der Spitze, was die Anzahl der Follower aller Parteien betrifft. Allerdings nimmt der Einfluss dieses Netzwerks insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen ab.