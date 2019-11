Positionspapier SPD will Rüstungsexporte drastisch einschränken

Die SPD will die ohnehin schon sehr restriktiven Regeln für deutsche Rüstungsexporte noch einmal drastisch verschärfen und gesetzlich festschreiben. Die Bundestagsfraktion beschloss an diesem Montagabend ein Positionspapier, das vor allem die Waffenlieferungen an Staaten außerhalb von Europäischer Union (EU) und Nato stark einschränken soll.