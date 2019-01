 Positionspapier: „Vom Gefängnistor zum Abfluggate“ – CSU fordert härtere Gangart gegen straffällige Flüchtlinge

„Wir wollen die Verhängung von Kettenbewährungen beenden“, heißt es demnach in einem Positionspapier für die Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten in dieser Woche im bayerischen Seeon. „Es kann nicht sein, dass sich bei Wiederholungstätern eine Bewährungsstrafe an die andere reiht. Das gilt auch europaweit“, zitiert die Zeitung aus dem Papier.