Post: Mehr Wettbewerb: Wirtschaftsministerium will Briefmarkt reformieren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Vorgaben, in welchem Zeitraum Briefe zugestellt werden, flexibilisieren. Das geht aus den Eckpunkten des Wirtschaftsministeriums für eine Reform des Postgesetzes hervor, die am Donnerstag bekannt wurden. Bislang gilt, dass 80 Prozent der Sendungen einen Werktag nach Einwurf ankommen müssen, 95 Prozent spätestens am zweiten Tag.