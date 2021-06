Post-Pandemie Nischenmodelle werden zum neuen Mainstream

Systeme wie Bildung und Gesundheit brauchen unternehmerisches und disruptives Denken, wenn sie in Krisenzeiten funktionieren sollen. Als zentrale Kompetenz einer globalen und komplexen Welt wird die Fähigkeit, vernetzt und systemisch zu denken, immer wertvoller. Es gilt, die Systeme Bildung, Gesundheit und Wirtschaft, Gesellschaft und Natur zu koppeln.



Wenn wir Pandemien, Klimawandel und die gesellschaftliche Spaltung überwinden wollen, braucht es übergreifende Lösungen und Bündnisse. Kein System ist ohne Kontext. Sicherheit, Freiheit, Wettbewerb und Wohlstand finden immer in Kontexten, in Zusammenhängen, statt. In der bisherigen Entkopplung der Systeme liegt die eigentliche Ursache für die real existierende gesellschaftliche Katastrophe. Für die nächste Zukunft müssen wir in größeren Kontexten denken. Ein globales Weltsystem liegt noch in weiter Ferne, ein europäisches Wertesystem dafür vor unserer Haustür.