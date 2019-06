Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) informierte sich im Sommer 2017 in einem Kölner Rewe-Markt. Sie ließ sich erklären, wie Verpackungen reduziert werden könnten. „Hier in dem Supermarkt von Rewe konnte man jetzt sehen, was alles geht“, lobte sie anschließend im Rewe-Youtube-Kanal.

Bild: BMU / Ute Grabowsky