Präsidentenwechsel Hartnäckiger Verbraucherschützer wird neuer Chef der Bundesnetzagentur

Während man auf den Fluren der Bundesnetzagentur in Bonn noch rätselte, wer dem Ende Februar ausscheidenden Präsidenten Jochen Homann denn wohl nachfolgen würde, hatte Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) längst schon mit einem alten Bekannten aus Kieler Zeiten gesprochen. Klaus Müller, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und fünf Jahre lang Umweltminister in Schleswig-Holstein, kennt Habeck noch aus den gemeinsamen politischen Anfangstagen in Kiel, wo Müller studiert und für die Investitionsbank des Landes gearbeitet hatte. Ab März diesen Jahres nun soll der 50-jährige Diplom-Volkswirt und langjährige Verbraucherschützer neuer Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA) werden – das Vorschlagsrecht für diesen Posten hatten sich in den Koalitionsverhandlungen die Grünen gesichert.