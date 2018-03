Präsidentschaftswahl in Russland: Industrie und Handelskammer hat wenig Hoffnung auf neuen Kurs in Moskau

BerlinDer Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat wenig Hoffnung, das es in Moskau nach der Präsidentenwahl einen Kurswechsel geben könnte. „Die Unternehmen blicken mit Sorge auf das Verhalten der russischen Regierung gegenüber wichtigen Handelspartnern“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Zudem wären tiefgreifende Reformen nötig, um die russische Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen. „Die Hoffnungen auf einen neuen wirtschaftspolitischen Kurs nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag bleiben überschaubar.“ Der russische Präsident Wladimir Putin steuert weitere sechs Jahre als Staatschef an.