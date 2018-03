Präzisionsmedizin: Wie Big Data das Leben von krebskranken Kindern verlängert

Am Anfang jeder Therapie steht die molekulare Untersuchung des Tumors. „Dass es heute möglich ist, die DNA von Krebszellen zu entschlüsseln, ist ein Paradigmenwechsel von einem Ausmaß, das nur vergleichbar ist mit der Erfindung des Mikroskops im Jahr 1780,“ erklärt Friedrich von Bohlen, Geschäftsführer von Molecular Health. So wie die erste bildgebende Diagnostik, die die damalige Medizin revolutioniert hat, verändert die Molekularbiologie die Krebsbehandlung, so der Mediziner und Betriebswirt.