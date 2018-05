Pressefreiheit: Eine Handvoll Sterne für die Freiheit

Dieser Roman hat die Gesellschaft, in der er spielte, nicht erreicht. Er wurde spät übersetzt, die syrische Jugend konnte ihn in der damaligen Zeit, in der es so wichtig gewesen wäre, nicht lesen. Doch auch heute bleibt die Verbreitung dieser Geschichte ebenso wichtig. Als hätte die Zeit angehalten, fehlt die Freiheit in Damaskus noch immer schmerzlich, viele Journalisten stecken in Gefängnissen, die Jugendträume von Freiheit scheinen unerreichbarer. Das verleiht dem Filmprojekt eine große Bedeutung. Es kann der Jugend ermöglichen, die Botschaft vom Bäckerjungen Sami zu hören, nicht nur in Damaskus, sondern auch in Peking, Teheran, Minsk und anderswo.