Pressefreiheit: Seehofer verzichtet auf Anzeige wegen umstrittener Polizei-Kolumne

Bundesinnenminister Horst Seehofer verzichtet auf eine Anzeige gegen eine Kolumnistin der „Tageszeitung“ (taz)wegen umstrittener Äußerungen über die Polizei. In einer Stellungnahme teilt der CSU-Politiker am Donnerstag mit, dass er den Text, in dem Polizisten mit Müll verglichen werden, aber beim Deutschen Presserat monieren werde.