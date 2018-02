Presseschau zum Leipziger Urteil: „Für den Diesel hat die Totenglocke geläutet“

DüsseldorfIm Streit um Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten hat das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz am Dienstag ein wegweisendes Urteil gesprochen: Die Richter entschieden, dass Fahrverbote zulässig sind. Hamburg will bereits Anfang April Fahrverbote einführen. Hier unsere Einschätzung sowie die Meinung der nationalen und internationalen Presse zum Urteil.