Presseschau zur GroKo-Neuauflage: „Die SPD hat eine vollkommen lieblose Zweckehe wiederbelebt“

Laut der Londoner Financial Times schwächte jeder Tag, an dem Deutschland keine richtige Regierung hatte, Merkels Autorität – und stärkte ihre Kritiker. Mit dem Ergebnis des SPD-Referendums habe sich die Lage aber geändert. „Merkel kann nun einer vierten Amtszeit als Kanzlerin entgegensehen, an der Spitze einer vereinten Partei und einer stabilen Koalitionsregierung“, heißt es in der Financial Times. „Europas mächtigste Regierungschefin hat wieder die Kontrolle.“