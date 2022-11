Prestigeprojekt der Regierung Liebe Ampel, das Bürgergeld passt nicht in die Zeit!

Deswegen ist es richtig, dass die Union ihren Hebel im Bundesrat nutzt, um die größten Fehler im Gesetz zum Bürgergeld zu korrigieren. Es ist die Notbremse, die gerade wir jungen Unternehmer nun von der Politik erwarten. Denn Deutschland leidet akut am Arbeitskräftemangel. Mitarbeiter zu finden, das ist seit diesem Jahr neben den Energiepreisen die Sorge Nr. 1 in den Familienunternehmen in Deutschland. Dabei können wir längst nicht mehr „nur“ von einem Fachkräftemangel sprechen – es fehlt insgesamt an Arbeitskräften. In allen Bereichen fehlt es an Händen, die mit anpacken und das Land am Laufen halten. Wir spüren den Mangel an Arbeitskräften jetzt schon überall: Produktionen können nicht unter Volllast laufen, Aufträge müssen abgelehnt oder verschoben werden, und bestehende Mitarbeiter sind überlastet, weil Kollegen fehlen.