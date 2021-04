Priorisierung adé? In diesen Bundesländern soll AstraZeneca breiter eingesetzt werden

Das Bundesgesundheitsministerium reagierte ohnehin zurückhaltend auf die Ankündigung der Länder einer völligen Freigabe. „Es gibt eine Empfehlung der Stiko, auf deren Grundlage wir eine Impf-Verordnung formuliert haben“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. „Diese Verordnung lässt zwar Spielraum, ist aber bindend“, betonte er. Allerdings verwies er auch darauf, dass bereits in der Verordnung stehe, dass der Impfstoff bei unter 60-Jährigen „nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten“ einsetzbar sei.



In Länderkreisen sorgte die Ankündigung Sachsens vom Dienstag für Kopfschütteln, weil sich faktisch gar nichts ändere. „Auch Ärzte in Sachsen müssen sich natürlich weiter an die Impf-Verordnung halten“, hieß es in Kreisen der Gesundheitsminister.



