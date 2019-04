Private Pflegeanbieter Spahn wird von eigenem Ministerium bloßgestellt

Nach den jüngsten Ministeriumsdaten von Ende 2017 werden 39 Prozent der stationär Gepflegten in privaten Heimen betreut, die privaten Pflegedienste kümmern sich sogar um 52 Prozent der ambulant Gepflegten. In der Antwort des Spahn-Ministeriums heißt es zudem, für allgemeine Kritik an der Qualität gebe es keinen Anlass. Überall gälten die gleichen Qualitätsregeln und gleichen vertraglichen Rahmen. Ein Unterschied für Bewohner von privaten Hilfeeinrichtungen gelte allerdings: Sie zahlten im Schnitt geringere Eigenbeträge als in anderen Heimen. „Im Bundesdurchschnitt sind die Eigenanteile in privaten Einrichtungen niedriger als in freigemeinnützigen oder öffentlichen Einrichtungen.“ Kritiker sehen den Hauptgrund dafür in einer eher geringeren Bezahlung bei privaten im Vergleich zu kommunalen oder kirchlichen Trägern.