Privatwirtschaft Arbeitskosten in Deutschland weit über dem EU-Schnitt

16. Mai 2018 , aktualisiert 16. Mai 2018, 09:47 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Deutschland liegen die Arbeitskosten deutlich über dem Durchschnittswert der Europäischen Union. In der Industrie sind die Kosten fast doppelt so hoch.